NYT: Путин готов потерять 300 тысяч солдат армии РФ в Украине для победы

Информагентство The New York Times утверждает, что Владимир Путин готов пойти на большие потери среди российский войск для достижения целей спецоперации.

Журналисты американской газеты New York Times со ссылкой на разведывательную службу одной из стран Североатлантического альянса (НАТО) сообщили, что Владимир Путин готов пойти на существенные жертвы, потеряв до трёхсот тысяч российских солдат для достижения всех задач специальной военной операции в Украине.

По данным NYT, люди из окружения Путина уверены, что российский президент готов принимать любые стратегические и политические решения, способствующие завершению спецоперации в пользу Москвы.

Примечательно, что сам Владимир Путин неоднократно называл сохранение жизней военнослужащих в зоне СВО абсолютным приоритетом. Также характерно, что в ходе частичной мобилизации в России на службу были призваны 300 тысяч граждан.