Шольц: Германия не отправляет танки в Украину из-за нежелания воевать с Россией
2022-12-18 04:49
Канцлер Германии Олаф Шольц обосновал отказ Германии поставить Украине свои танки.
По словам Олафа Шольца, у отказа Германии от поставок танков для Вооруженных сил Украины есть три причины.
Во-первых, Германия не желает заниматься эскалацией и без того конфликтных отношений между Россией и НАТО.
Вторая причин - это то, что современных танков у Германии и без того мало, поэтому куда-то их отправлять страна не может.
Последнее Шольц описал так: Пока другие не начнут, то мы тоже не начнем.
Опубликовано: Николай Скира