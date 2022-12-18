Шольц: Германия не отправляет танки в Украину из-за нежелания воевать с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц обосновал отказ Германии поставить Украине свои танки.

По словам Олафа Шольца, у отказа Германии от поставок танков для Вооруженных сил Украины есть три причины.

Во-первых, Германия не желает заниматься эскалацией и без того конфликтных отношений между Россией и НАТО.

Вторая причин - это то, что современных танков у Германии и без того мало, поэтому куда-то их отправлять страна не может.

Последнее Шольц описал так: Пока другие не начнут, то мы тоже не начнем.