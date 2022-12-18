Глава Генштаба Британии Радакин выступил за усиление связей с Россией

Лидер Генерального штаба войск Великобритании Тони Радакин утверждает, что хотел бы более тесных связей между военными представителями Лондона и Москвы.

18 декабря информагентство Telegraph обнародовало фрагмент интервью с лидером британского Генштаба Тони Радакином, который признал, что в течение всего 2022 года он поддерживал тесные связи с главой Генштаба России Валерием Герасимовым, также обсуждая с ним спецоперацию в Украине.

Радакин подчёркивает, что он доволен уровнем сотрудничества с Герасимовым, однако желает, чтобы военные руководства России и Великобритании взаимодействовали более тесно.