CNN: Украина обиделаcь на FIFA за отказ организовать речь Зеленского

В офисе президента Украины обиделись на FIFA из-за того, что Зеленскому отказали в выступлении перед финалом ЧМ.

Как стало известно CNN, в руководстве Украины обиделись на международную федерацию футбола FIFA.

Все дело в отказе FIFA организовать выступление президента Украины Владимира Зеленского перед матчем финала Чемпионата мира в Катаре.

"В Офисе президента Украины Владимира Зеленского обиделись на решение Международной федерации футбола FIFA за отказ транслировать обращение украинского лидера перед ЧМ-2022", - пишет URA.RU