Мэрия города Эль-Пасо в США на границе Мексики объявила режим ЧП из-за мигрантов

Глава американского Эль-Пасо Оскар Лисер объявил чрезвычайную ситуацию в городе из-за наплыва мексиканских беженцев.

18 декабря Оскар Лисер, мэр города Эль-Пасо в Соединённых Штатах на границе с Мексикой, принял решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации во вверенной ему местности в связи с неспособностью властей справится с наплывом мексиканских мигрантов в приграничной зоне.

По словам Лисера, он провёл разговор с правоохранителями и органами местного управления, узнав, что за минувшие сутки на границе с Эль-Пасо было выявлено 2,5 мигрантов из Мексики, а уже в среду их количество должно увеличиться до шести тысяч. Оскар Лисер утверждает, что миграционная служба пока не придумала, как решить сложившуюся ситуацию, из-за чего в Эль-Пасо введён режим ЧП.