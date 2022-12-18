Супердлинные ногти были символом высокого социального статуса в Древнем Китае

Очень длинные ногти были трендом в нулевые, а сейчас они у некоторых вызывают насмешку, но тем не менее это вопрос вкуса.

В Древнем Китае 25-сантиметровые ногти были признаком, что человек принадлежит к числу аристократов. Такие «когти» показывали, что их обладательница (или обладатель) совершенно ничего не делает — для всего есть слуги.

Ногти не были накладными, и сохранить их целыми становилось проблемой. Аристократы носили защитные золотые чехлы, которые стали еще одним способом похвастаться.