Кубер-Педи: в Австралии люди живут в подземном городе, где нет воды

Это место многие считают адским: оно расположено в горном хребте, на границе с пустыней Виктория. Температура воздуха днем здесь достигает 40 градусов и выше.

Это не гномы или какие-то мифические создания: в подземном городе, который расположился под пустыней, живут самые обычные люди. Город этот называется Кубер-Педи и находится в Австралии.

Это место многие считают адским: оно расположено в горном хребте, на границе с пустыней Виктория. Температура воздуха днем здесь достигает 40 градусов и выше. А ночью, наоборот, - очень холодно.

Но и это еще не все: на регион часто обрушиваются сильные песчаные бури, превращающие все в округе в барханы из сказки про Алладина.

Вокруг, разумеется, есть некоторые служебные здания вроде заправок и складов, закусочных и станций, однако реальная жизнь - церковь, жилые зоны и даже кладбище - находится под землей.

Жителям города приходится сталкиваться с многими трудностями: здесь совершенно нет воды. Раньше воду возили на верблюдах, а сегодня выручает водопровод. Но стоимость воды получается "золотой".

Сельское хозяйство тоже невозможно — вокруг скалы да песок. Однако местным удалось построить тут ферму с животными, только сено доставляется отдельно — кормить-то скот нечем!

Возникает логичный вопрос — что же заставляет больше полутора тысяч человек жить в совершенно непригодном для жизни место? Ответ прост — опалы. Их добыча ведется тут более 100 лет. Именно в этом месте около 30% от опаловых залежей нашей планеты.

Так город и появился: шахтеры рубили породу, искали опалы, а после - переселялись в шахты. Вырубали комнату за комнатой, делая свой город все более комфортным.

Ход, надо сказать, гениален: убежище под землей защищает от невыносимой жары, не дает замерзнуть ночами, надежно защищает от бурь и диких животных.

Этот город притягивает и туристов, что позволяет пополнять бюджет Кубер-Педи. Чтобы войти туда, каждый турист платит по 2 доллара.