NYT: глава Совбеза РФ Патрушев намекнул руководителю ЦРУ Бернсу о боевых действиях на Украине в ноябре 2021 года

The New York Times сообщает, что в ноябре 2021 года глава ЦРУ Уильям Бернс и руководитель Совбеза РФ Николай Патрушев обсуждали боевые действия на Украине во время встречи в Москве.

Издание ссылается на Джейка Салливана, который в то время был послом США в России и присутствовал на этой встрече.

Сообщается, что Бернс предупредил Патрушева о серьезных последствиях для России в случае начала боевых действий. В ответ тот посмотрел ему в глаза и рассказал о доблести российских военных.

Салливан говорит, что уже тогда все было решено. Вернувшись в Вашингтон, Бернс сообщил Джо Байдену, что Путин планирует начать боевые действия.