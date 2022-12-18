В Украине отбор на Евровидение-2023 прошел на станции киевского метро

В целях безопасности отбор на Евровидение-2023 в Украине прошел на станции киевского метро.

Отбор на песенный конкурс "Евровидение" в Украине прошел на одной из станций киевского метро. Финал транслировался по национальному телевидению.

"Мы сделали все, чтобы снова объединить украинцев вокруг выбора тех, кто представит страну на самой большой музыкальной сцене Европы. Мы решили проводить шоу в метро, чтобы быть уверенными, что все пройдет без срыва. Независимо от того, будет воздушная тревога или нет", - сказала глава украинской делегации Оксана Скабинская.

В финале национального отбора победила греппа Tvorchi (укр. - творческие). Один из солистов приехал из Нигерии. Победитель определялся оценками жюри и зрителями, голосовавшими в мобильном приложении.

Финал перенного конкурса Евровидение - 2023 пройдет в английском городе Ливерпуле.