В Иране арестовали популярную актрису за поддержку протеста

Иранские власти арестовали одну из самых известных актрис в стране, предъявив обвинения в распространении лжи.

Актрису Таране Алидости, открыто критиковавшую власть за попытку подавать протесты, арестовали за "распространение лжи". В ноябре она опубликовала в Instagram свою фотографию без хиджаба в знак поддержки женщин Ирана.&

На прошлой неделе появился пост с осуждением казни одного из участников антиправительственных выступлений.

"Его звали Мохсен Шекари. Каждая организация, которая следит за этими кровавыми преступлениями - позор для человечества", - говорится в публикации.

Таране Алидости - одна из наиболее успешных актрис Ирана. Она сыграла в фильме "Коммивояжёр", получивший премию "Оскар" в 2016 году, как лучший фильм на иностранном языке.