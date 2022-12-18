В Иране арестовали популярную актрису за поддержку протеста
Иранские власти арестовали одну из самых известных актрис в стране, предъявив обвинения в распространении лжи.
Актрису Таране Алидости, открыто критиковавшую власть за попытку подавать протесты, арестовали за "распространение лжи". В ноябре она опубликовала в Instagram свою фотографию без хиджаба в знак поддержки женщин Ирана.&
На прошлой неделе появился пост с осуждением казни одного из участников антиправительственных выступлений.
"Его звали Мохсен Шекари. Каждая организация, которая следит за этими кровавыми преступлениями - позор для человечества", - говорится в публикации.
Таране Алидости - одна из наиболее успешных актрис Ирана. Она сыграла в фильме "Коммивояжёр", получивший премию "Оскар" в 2016 году, как лучший фильм на иностранном языке.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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