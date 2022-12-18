Постпред Крыма предостерег Грецию от поставок в Украину ЗРК С-300
Георгий Мурадов назвал «рискованным шагом» передачу Украине греческих ЗРК С-300.
Поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов С-300 буде рискованным шагом для Греции, поскольку они все равно не смогут работать по российским ракетам, заявил постпред Крыма при президенте, вице-премьер республики Георгий Мурадов.
"Могу напомнить, что против России они работать не смогут, так как на них установлена система распознавания цели "свой-чужой". А вот радикально подорвать обороноспособность самой Греции, передача комплексов, безусловно, сможет", - сказал он.
Ранее о возможности передачи Украине ЗРК С-300 заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос. Он подчеркнул, что Греция готова передать Киеву комплексы, если в Греции разместят американские ЗРК Patriot.
Опубликовано: максим Алексеев
-
-
Храмова Оксана
На странице кота-блогера в инстаграме появилось сообщение о его возвращении на Украину: "Я дома"
Серый кот уже давно прославился в интернете, его ролики полюбились зрителям и собрали миллионы лайков. На какое-то время Степан пропал из соцсетей, чем обеспокоил своих поклонников. И вот недавно он снова вернулся домой.Подробнее...
-