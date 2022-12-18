«Настина семья делила мои вещи»: первый муж Заворотнюк держит на нее обиду по сей день

Анастасия и военный летчик Олаф Шварцкопф расписались в начале девяностых, когда актриса не была известной личностью.

Брак Заворотнюк и Шварцкопфа продержался недолго: они едва дотянули до ситцевой свадьбы. А развод омрачился разделом имущества. Олаф пожаловался, что ему вернули лишь часть вещей. Дорогую технику, радиоаппаратуру, а также некоторые предметы гардероба молодого мужа семья Заворотнюк оставила себе.

«Я снял гараж, приехал за вещами и мне выдали отфильтрованный багаж. Валентина Борисовна указала, что можно забрать. Мне отдали дорогие рубашки, кухонный комбайн, электронож, видеокамеру. Я думал: неужели мои рубашки подходят ее отцу? Зачем они им? Я ведь намного крупнее его», — вспоминает 62-летний мужчина.

По словам Олафа, он на тот момент арендовал квартиру в Кунцево для жены и ее родителей. Семья актрисы тогда только перебралась в Москву и не продала свое жилье в Астрахани, где жила раньше. Щедрость супруга родственники Анастасии не оценили, что до сих пор возмущает бизнесмена, сообщает СтарХит.

«Было неприятно. Они делили мои вещи, хотя считались интеллигентной семьей. Для меня это было дико! Единственный, кто из-за нашего расставания был расстроен — бабушка Насти. Даже плакала. Она хорошо ко мне относилась» — вспоминает Олаф.

После развода Анастасия вышла замуж за владельца московского автосалона Дмитрия Стрюкова. В этом браке звезда родила дочь Анну и сына Майкла. Потом и этот брак распался.

На съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня» актриса познакомилась с Сергеем Жигуновым. Они стали встречаться, но отношения артистов закончились в 2008-м году.

Через несколько месяцев после расставания Анастасия вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова и в 2018-м родила дочь Милу. Петр и сегодня заботится об артистке, у которой несколько лет назад диагностировали рак