The New York Times: прокуратура проверит пожертвования политикам США основателем FTX
Прокуратура намерена проверить крупные пожертвования, которые основатель биржи FTX делал политикам США.
Федеральная прокуратура штата Нью-Йорк проверит занимается сбором информации, относительно выделения пожертвований, которые направлял основатель и генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бекман-Фрид, американским политикам, пишет The New York Times.
Издание пишет, что Бекман-Фрид, а также два сотрудника, основанной им криптовалютной биржи FTX, передавали крупные пожертвования на проведение агитации американским политикам и политическим комитетам. Фигурирую представители как Республиканской, так и Демократической партии.
he New York Times сообщает, что всего Бекман-Фрид потратил около 45 миллионов долларов на такие пожертвования.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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