The New York Times: прокуратура проверит пожертвования политикам США основателем FTX

Прокуратура намерена проверить крупные пожертвования, которые основатель биржи FTX делал политикам США.

Федеральная прокуратура штата Нью-Йорк проверит занимается сбором информации, относительно выделения пожертвований, которые направлял основатель и генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бекман-Фрид, американским политикам, пишет The New York Times.

Издание пишет, что Бекман-Фрид, а также два сотрудника, основанной им криптовалютной биржи FTX, передавали крупные пожертвования на проведение агитации американским политикам и политическим комитетам. Фигурирую представители как Республиканской, так и Демократической партии.

he New York Times сообщает, что всего Бекман-Фрид потратил около 45 миллионов долларов на такие пожертвования.