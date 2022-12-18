Смертельная красота: Россия вошла в тройку стран-лидеров погибших во время селфи
Попытки запечатлеть себя на фоне ярких пейзажей нередко сопряжены с риском, но многих путешественников это не пугает.
В популярных у туристов локациях можно увидеть, как молодежь, фотографируясь, заходит за ограждение, садится на перила, забирается на край скалы или обрыва, не обращая внимание на большую опасность за спиной.
Увы - такая беспечность нередко оборачиантся гибелью. К сожалению, статистика подобных смертельных случаев растет.
Более того, даже составлен рейтинг стран, где гибель в результате опасных селфи занимает верхние позиции несчастных случаев в мире.
К слову, Россия в этом списке - на третьем месте в мире. На первом - Индия. а второе занали США.
О погибших известно то, что каждый третий из них - путешественник, средний возраст - 24 года. Две трети погибших - парни, а основная причина гибели - падение с высоты.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
Храмова Оксана
На странице кота-блогера в инстаграме появилось сообщение о его возвращении на Украину: "Я дома"
Серый кот уже давно прославился в интернете, его ролики полюбились зрителям и собрали миллионы лайков. На какое-то время Степан пропал из соцсетей, чем обеспокоил своих поклонников. И вот недавно он снова вернулся домой.Подробнее...
-