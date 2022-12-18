Мэр Киева заявил о полном восстановлении энергоснабжения в столице Украины

APS
2022-12-18 11:50

Виталий Кличко сообщил о полном восстановлении энергоснабжения в столице Украины.

Электроснабжение Киева полностью восстановлено после нанесения по городу российских ракетных ударов, заявил мэк украинской столицы Виталий Кличко.

"Полностью восстановлено теплоснабжение столицы. Все источники работают в штатном режиме", - сказал Кличко.

Накануне в Киеве и всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в нескольких районах украинской столицы и работе системы ПВО.

Опубликовано: Максим Алексеев







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