Мэр Киева заявил о полном восстановлении энергоснабжения в столице Украины

На странице кота-блогера в инстаграме появилось сообщение о его возвращении на Украину: "Я дома"

Серый кот уже давно прославился в интернете, его ролики полюбились зрителям и собрали миллионы лайков. На какое-то время Степан пропал из соцсетей, чем обеспокоил своих поклонников. И вот недавно он снова вернулся домой.

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