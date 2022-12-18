Мэр Киева заявил о полном восстановлении энергоснабжения в столице Украины
Виталий Кличко сообщил о полном восстановлении энергоснабжения в столице Украины.
Электроснабжение Киева полностью восстановлено после нанесения по городу российских ракетных ударов, заявил мэк украинской столицы Виталий Кличко.
"Полностью восстановлено теплоснабжение столицы. Все источники работают в штатном режиме", - сказал Кличко.
Накануне в Киеве и всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в нескольких районах украинской столицы и работе системы ПВО.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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