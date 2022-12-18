Папа римский Франциск назвал конфликт в Украине «мировой войной»

Понтифик охарактеризовал ситуацию в Украине как «мировую войну» и заявил, что она не закончится в ближайшее время.

Вооруженный конфликт в Украине - это "мировая война" и она не завершится в ближайшее время, заявил папа римский Франциск в интервью испанской газете ABC.

"Окончания этого конфликта в ближайшей перспективе не будет потому, что это мировая война. В ней заинтересованы многие, кто замешивает котел войны. Это глобально", - сказал он.

Франциск подчеркнул, что конфликт возникает, когда "империя начинает слабеть", когда "оружие можно использовать, тестировать или продавать" и когда на "карту поставлено многое.