Spiegel сообщил о проблемах в техническом состоянии БМП PUMA армии Германии
Немецкое издание сообщает о серьезных технических проблемах с боевыми машинами пехоты PUMA армии Германии
Вооруженные силы Германии (Бундесвер) испытывает серьезные проблемы с технически состояние боевых машин пехоты PUMA, сообщает Der Spiegel, сл ссылкой на командира 10-й танковой дивизии.
В частности собеседник издания сообщает, что из 18 современных машин PUMA, находящихся на вооружении сил быстрого реагирования НАТО, ни одна не способна выполнять задачи по предназначению.
Ранее сообщалось о заявлении министра обороны Германии, которая заявила, что страна полноценно не готова выполнять свои обязательства в рамках НАТО.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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