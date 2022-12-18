Spiegel сообщил о проблемах в техническом состоянии БМП PUMA армии Германии

Немецкое издание сообщает о серьезных технических проблемах с боевыми машинами пехоты PUMA армии Германии

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) испытывает серьезные проблемы с технически состояние боевых машин пехоты PUMA, сообщает Der Spiegel, сл ссылкой на командира 10-й танковой дивизии.

В частности собеседник издания сообщает, что из 18 современных машин PUMA, находящихся на вооружении сил быстрого реагирования НАТО, ни одна не способна выполнять задачи по предназначению.

Ранее сообщалось о заявлении министра обороны Германии, которая заявила, что страна полноценно не готова выполнять свои обязательства в рамках НАТО.