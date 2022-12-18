NYT узнал о разговоре глав ЦРУ и Совбеза России в Москве накануне спецоперации в Украине

The New York Times сообщил о разговоре глав ЦРУ и Службы внешней разведки России в ноябре 2021 года в Москве.

Глава ЦРУ США Уильям Бернс в ходе встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Москве в ноябре 2021 года предупреждал, что страны Запада "решительно и сплоченно" отреагируют на начало боевых действий в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на бывшего посла Джорджа Салливана.

Издание пишет, что Бернс предупреждал Патрушева о серьезных последствиях для России, в случае начала боевых действий. По словам Салливана, Патрушев на это отреагировал словами о мощи и доблести российской армии.

"Я бы описал это так: это (начало спецоперации в Украине) уже было давно решено и они (представители России) были в большей степени уверены в себе", - сказал бывши посол США в России.

Визит главы ЦРУ Уильяма Бернса проходил в Москве с 2 по 3 ноября 2021 года. Он встречался с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.