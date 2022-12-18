Демонстратор одежды: каким девушкам в СССР был заказан путь на подиум

Одно из табу по внешности было негласным, но всеми исполнялось: в советские манекенщицы не было шанса попасть красоткам европейского типа.

Дом моделей в Москве появился в 1944 году. Однако официально манекенщиц в СССР не было. Но были люди по профессии «демонстратор одежды». Они работали за оклад, а их обязанностями была ходьба по подиуму в предоставленной одежде.

Так случалось, что демонстраторам одежды приходилось трудиться без замены по 10 часов кряду, причем без премиальных за переработку. У людей этой, считавшейся непрестижной, профессии не имелось профсоюзов.

Советские манекенщины не имели права принимать что-то в дар: если они получали подарки, то одежду должны были сдать руководителю группы, а косметику могли взять себе.

Над идеей красоты женского тела и идеальных форм создатели советской одежды особо не заморачивались. Демонстраторы одежды должны были показывать те модели, которые может надеть советская работница. Наиболее популярными для женщин тогда были размеры с 44 по 48, и дам подбирали по этим параметрам.

Основным критерием отбора было то, чтобы демонстратор одежды походила на стандартный образ советской работницы. Внешность рыночных торговок либо колхозниц для демонстраторов одежды не подходила.

В советские манекенщицы также не брали броских красоток европейского типа. Этот типаж не соответствовал фабричной ударнице, и представить ее в образе строительницы коммунизма было сложно. Вообще, работница должна была показывать одежду, а не свою красоту.