Великобритания поставила для армии Украины новую партию ракет Brimstone-2
2022-12-18 13:34
Минобороны Великобритании поставила для украинской армии новую партию высокоточных ракет Brimstone-2.
Великобритания направила для украинской армии новую партию высокоточных ракет Brinstone-2, сообщило Министерство обороны Великобритании.
"В рамках пакета военной помощи Британия представила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Наша помощь сыграет решающую роль в сдерживании дальнейшего продвижения России", - говорится в публикации.
Высокоточные ракеты Brinstone-2 оснащены системой лазерного наведения и имеют дальность пуска в два раза больше, чем предыдущие модификации.
Опубликовано: Максим Алексеев