Дикие растения из леса могут отлично вписаться в садовый ландшафт

Мода вписывать сад в естественную природную среду позаимствована у англичан. Так садовый ландшафт выглядит нарочито натуральным, с легким налетом небрежности, впечатляя особой эстетикой дикой природы.

Дикие лесные и луговые растения отлично разбавят "культурную" компанию на садовом участке. Уход за ними обычно минимальный, такие гости не требуют к себе особого внимания, а функцию свою выполняют достойно.

Сначала надо определиться с растением, потом найти подходящий экземпляр в лесу или на лугу. Далее следует грамотно провести пересадку и обеспечить должный уход.

Выбор

Искать симпатичные дикие растения очень интересно. Можно найти красивые экземпляры в самом неожиданном месте: у тротуара, возле парковки или рядом с железной дорогой. Иногда такие сорняки растут прямо в палисаднике.

Найти варианты для украшения своего участка можно в заброшенных сельских садах, деревнях, лесах, болотах.

Сбор семян

Размножить дикие растения можно семенами. Сначала выбрать нужные цветы, потом собрать семена во время цветения. Если сорняк зеленый, значит семена еще не готовы. Созревшие семенные коробочки обычно коричневого цвета, и они легко отделяются.

Посадка

Очень простой процесс. В природе происходит так: где семена упали, там и проросли. Также делается и на участке, нужно посыпать семенами те места, где хочется увидеть выросшие новые растения. Если пока нет подходящего места в саду, собранный семенной материал складывается на хранение. Высевать сорняки надо два года подряд, чтобы получилась по-настоящему красивая композиция.

Как хранить семена

Это совсем не сложно. Собранные семена просушивают, и потом упаковывают в пакеты из бумаги. Фольга и полиэтилен не лучший вариант, внутри может остаться влага и семена пропадут. Пакетики надо подписать, указав название сорняка и время сбора.

Вот и все, осталось обустроить уголочек дикой природы на своем участке и и наслаждаться первозданной красотой.