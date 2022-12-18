Глава МИД Германии высказалась о прекращении огня в Украине на условиях России

Анналена Бербок заявила, что прекращение огня в Украине на условиях, предложенных Россией невозможно.

Прекращение огня в Украине на условиях России невозможно, так как это "не положит конец страданиям народа Украины", поэтому невозможно, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Я надеюсь на скорое окончание конфликта, для этого Владимиру Путину нужно только отдать приказ своим солдатам к отступлению. К сожалению, есть какие угодно признаки, но только не эти", - сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам по Украине, как только Киев созреет и будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.