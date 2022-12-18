Папа Римский Франциск заявил, что подписал отречение от престола

Глава римско-католической церкви, Папа Римский Франциск готовится к отречению от престола.

Официальный телеграм-канал РЕН ТВ сообщил о том, что глава всех католиков мира, Папа Римский Франциск, подписал отречение от престола.

При этом, понтифик не уходит со своей должности сейчас, а лишь готовится к возможному уходу.

Это связано с тем, что состояние здоровья Франциска начало ухудшаться из-за его преклонного возраста. Сейчас аргентинцу 86 лет.

"Папа Римский Франциск заявил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. Понтифику вчера исполнилось 86 лет", - пишет источник.