Едва ли не впервые в истории участники «Евровидения» будут выступать не в стране победителя.

Британия впервые за четверть века примет «Евровидение», хотя предыдущий конкурс выиграла Украина. Как это возможно?

Очень просто. Не исключено, что группу Kalush Orchestra странным голосованием именно для этого вытащили на первое место, продемонстрировав поддержку Киеву, а потом вернули проект англичанам, сообщает КП.

Издание напоминает, что как раз после прошлогоднего шоу и украинского триумфа решили поменять правила голосования (в полуфинале теперь голосовать будут зрители).

Так что едва ли не впервые в истории участники «Евровидения» будут выступать не в стране победителя. Что касается Украины, вечером 17 декабря в киевском метро был выбран участник европейского конкурса в 2023-м году. Им стала группа Tvorchi («Творческие»), в нее входят Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни.

Молодые люди вышли на сцену в противогазах и в сопровождении танцоров. Как следует из истории группы, музыканты случайно познакомились на улице. Знакомство переросло в сотрудничество, образовалась группа, в которой украинец стал музыкальным продюсером, нигериец — автором песен и вокалистом.

Оба учились на фармацевтическом факультете Тернопольского национального медуниверситета. Играют электронику, свой первый альбом выпустили в 2018-м году.

Тандем ранее пробовал проходить нацотбор в Киеве, но тогда не получилось. На этот раз в Ливерпуле они представят танцевальный трек Heart Of Steel («Стальное сердце»).