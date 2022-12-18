«Свинцовая колика»: русские девушки в старину не всегда доживали до 30-ти лет

Они активно пользовались косметикой, в составе которой были тяжелые металлы, и это пагубно сказывалось на здоровье.

Косметика в Русь пришла из Византии. Еще во времена киевского князя Владимира девушки пользовались косметическими средствами.

Впервые подобные «декоры» по уходу за кожей упоминаются в памятнике древнерусской литературы «Слово Даниила Заточника», в котором один из персонажей заметил, как «жена безобразная, приникла к зеркалу и мажется румянами».

Тогда пользовались не только румянами, но активно прибегали также к белилам и сурьме. У дам тех лет был неброский макияж, и в описаниях иностранных путешественников X-XIV веков не отмечалось, что русские женщины как-то выделяются и практически никто упоминает о накрашенных девушках.

Но уже в XVI веке косметика на прилавках стала появляться чаще. На базарах даже были специальные торговые ряды, где продавали декоративные средства. На прилавках были как иностранные средства, так и местного изготовления.

Девушки хотели быть красивыми, поэтому не выходили из дому без белил на лице и выразительных бровей. Приезжавшие в Царство Русское иностранцы отмечали, что женщины часто наносили слишком много краски на лицо и выглядели просто страшно.

Злоупотребляла макияжем и мать Ивана Грозного Елена Глинская. Она так красилась, что мало кто из слуг помнил ее настоящее лицо. И умерла она тоже из-за этого.

Косметика, которой пользовались русские девушки, не только портила лица, но и ужасно влияла на здоровье. Тогда не умели делать безопасную косметику, в нее добавляли тяжелые металлы, и это часто приводило к интоксикации организма.

Скажем, в румянах и краске для волос была сернистая ртуть. В белилах и сурьме были соли свинца, которые со временем так разъедали девичью кожу, что оставляли на лице темные пятна. А белый мышьяк красавицы сами пили в небольших дозах, чтобы улучшить цвет кожи.

К слову, в Европе женщины, неистово наносившие косметику, также подвергали опасности свое здоровье.

Тогда люди не догадывались, что вредные соединения проникали в организм через кожу и там накапливались. У девушек болел живот, их тошнило, мучила бессонница, но это считалось пищевым отравлением, «порчей», «сглазом».

Но на самом деле они были отравлены свинцом и ртутью, и мучились от так называемой "свинцовой колики", которая требовала лечения и отказа от косметики, но этого не было. В итоге «марафет» сводил русских женщин в могилу раньше времени.