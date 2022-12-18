Великобритания поставила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2
2022-12-18 14:23
Британские войска отправили в Украине новейшие высокоточные ракеты Brimstone-2.
Cоединенные Королевство продолжает оказывать всяческую помощь Вооруженным силам Украины.
Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, Британия отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2.
Также британская сторона уверяет, что именно эти ракеты сыграли ключевую роль в сдерживании России в Украине.
"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", - говорится в заявлении.
Опубликовано: Николай Скира