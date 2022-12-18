Великобритания поставила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

Британские войска отправили в Украине новейшие высокоточные ракеты Brimstone-2.

Cоединенные Королевство продолжает оказывать всяческую помощь Вооруженным силам Украины.

Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, Британия отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2.

Также британская сторона уверяет, что именно эти ракеты сыграли ключевую роль в сдерживании России в Украине.

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", - говорится в заявлении.