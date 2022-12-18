Time: принц Гарри и Меган Маркл ждут извинений от королевской семьи

Британское издание утверждает, что принц Гарри и Меган Маркл ждут встречи и извинений от королевской семьи.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл желают встречи с королевской семьей Великобритании, чтобы услышать от них извинения, сообщает The Time.

По сообщению издания, пара желает, чтобы королевская семья уже до мая "взяла на себя ответственность" за ту "боль и унижения", которые она и причинила.

В одной из серий документального сериала Гарри усомнился в том, что это когда-нибудь произойдет.