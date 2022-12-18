Отец «Оскаров»: как один русский сумел изменить Голливуд

Михаил Чехов создал из Мэрилин Монро символ Америки и стал настоящей легендой актерского мастерства в России и за рубежом.

Михаил Чехов является племянником Антона Павловича Чехова. Писатель считал его талантливым человеком. Михаил с детства с успехом выступал в школьных спектаклях, учился в Театральной школе им. А.С. Суворина.

В 1912-м он поступил в Первую студию МХАТ, став «символом актерского мастерства». Чехов был блестящим учеником самого Станиславского, который советовал своим воспитанникам "изучать систему по Мише Чехову".

В 1922 году Михаил Чехов сыграл в «Ревизоре» Гоголя Хлестакова. Премьера прошла во МХАТе, критики писали, что впервые за 80 лет сценической истории «Ревизора» наконец появился настоящий Хлестаков, о котором писал Гоголь.

Спустя 2 года состоялась генеральная репетиция «Гамлета», после которой Луначарский заявил Чехову о присвоении звания заслуженного артиста. Современники Михаила твердили, что его талант уникален, считали его великим актером ХХ века. Ильинский, Эйзенштейн и многие другие называли артиста чудом, «которое нельзя разгадать».

Но в конце 20-х о Чехове стали говорить иначе: его называли итальянским фашистом, травили в печати за то, что он дважды ездил в Италию, чтобы подлечиться. В 1928-м году у него случился сердечный приступ прямо в театре.

В том же году Чехов вместе с Мейерхольдом уехали в Баварию на отдых. Но газеты опять стали писать статьи, где обоих обвиняли в дезертирстве. Артистами заинтересовался НКВД.

В итоге Мейерхольд вернулся обратно, а Чехов остался на год в Берлине, чтобы изучать местную актерскую технику, о чем написал Луначарскому. Чехов к тому времени сложил собственную систему актерской игры и выпустил в 1928-м книгу «Путь актера».

Во время жизни в Германии актер понял, что он «немецкий актер», но не хотел разрывать связи с родиной, и до 1946-го года оставался гражданином СССР. Еще раньше, в 1938-м, Михаил Чехов переехал в Америку.

В Голливуде актер снялся в 10 художественных кинокартинах и в одном полудокументальном – для армии. Он также выпустил 2 книги (на русском и английском языках) «О технике актера». Они разошлись большим тиражом и способствовали распространению его идей об актерском мастерстве.

Чехов также основал свою театральную школу, которую среди актеров называли «кузницей театральных талантов».

Действительно: из трехсот номинантов за всю историю «Оскара» 165 обладателей премии были учениками Михаила Чехова либо выпустились из его школы. В их числе такие звезды, как Брэд Питт, Роберт де Ниро, Аль Пачино, Джек Николсон и другие звезды, в том числе - Мэрилин Монро.

К слову, многие коллеги не верили в талант Мэрилин, но Чехов научил ее технике сценического мастерства, с которой звезда прошла всю свою карьеру. Монро проучилась у мастера 3 года, изучила систему Станиславского, узнала про Толстого, Достоевского, Тургенева.

Мэрилин сильно переживала, когда ее «идол» умер и хотела поставить ему памятник. Михаил Чехов ушел из жизни в 1955 году, он похоронен на кладбище Лаун Мемориал в Лос-Анжелесе.