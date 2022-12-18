Кадыров на китайском призвал весь исламский мир объединиться против НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров на китайском языке обратился к мусульманам всего мира с призывом объединиться против блока НАТО.

18 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале на китайском языке призвал исламский мир «встать одним фронтом вместе с братьями против НАТО».

Кадыров заявил, что Североатлантический альянс угрожает существованию человечества, а также отметил, что нельзя позволять странам блока НАТО диктовать свои условия, «иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину».