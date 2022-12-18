Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 8 человек

Губернатор Белгородской области сообщил, что число пострадавших при обстреле Белгорода украинскими бойцами увеличилось до 8 человек.

18 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил о том, что по уточнённой информации, при обстреле Белгорода украинскими бойцами ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей ,семь сейчас находятся в больнице, один из них – в реанимации.

Гладков также рассказал, что погибший в Белгородском районе мужчина приехал из Тамбова для работы в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики, которая практически полностью разрушена в результате «прилёта» со стороны Украины.