Информагентство 19Fortyfive утверждает, что украинское правительство опасается второй наступательной операции российских военных, которая может привести к захвату Киева войсками РФ.

18 декабря офицер-ветеран армии Греции (является членом НАТО) Ставрос Атламазоглу опубликовал колонку для журнала 19Fortyfive, где сообщил, что офис Владимира Зеленского и Генштаб вооружённых сил Украины опасается, что войска России накопят существенное количество резервов для осуществления нового масштабного наступления на Киев.

По данным Атламазоглу, уже сейчас российские ракетные удары по критической инфраструктуре Украины существенно ослабили способности данного государства. Также аналитик газеты 19Fortyfive уверены, что союзники Киева из НАТО и Европейского союза устали тратить свои средства на окончание помощи Украине и могут её сократить.