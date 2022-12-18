В Амстердаме планируют резко ограничить поток туристов с начала 2023 года

Это нужно, чтобы сохранить город пригодным и комфортным для проживания местных жителей.

В Амстердаме всегда много шума и суеты из-за многочисленных туристов.

Ежегодно сюда приезжает 21 миллион туристов. Около 16% из них прибывают вовсе не для любования каналами и музеями, а за наркотиками, посещением квартала красных фонарей и алкоголем.

Именно поэтому власти города запускают программу "Держитесь подальше", начинающую отсчет с первых же дней 2023 года.

Ее основная цель - очистить репутацию города.

В числе запланированных мероприятий - ограничение на вход и стоянку в городе круизных лайнеров, ограничение режима работы кафе и баров до 2 часов ночи, запрет заниматься "оконной проституцией" после 3-х ночи, ограничение пребывания проституток на улицах города.

Также введут запрет продажи алкоголя во многих местах города и запретят приезжим находиться в Амстердаме больше одного месяца.

В программу включен еще ряд ограничений, согласованных с местными жителями. Но главное, что количество туристов в городе будет значительно ограничено, и впускать их будут избирательно.