Дмитрий Маликов заявил, что его поклонницы «начали умирать»

Исполнитель тем самым намекнул на творческое долголетие и объяснил то, что его композиции становятся все более медленными.

На YouTube-шоу «ОХ», которое ведут Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, Дмитрий Маликов был приглашен в качестве гостя. Харламов пошутил, что с годами композиции Дмитрия становятся все больше медленными.

«Чтобы фанатки Маликова могли потанцевать на концерте, он вынужден исполнять все более медленные трэки», — заявил Гарик. Маликов в ответ тоже пошутил: «Ну, потому, что некоторые девушки, что выросли на моих песнях, уже начали умирать».

Исполнитель тем самым намекнул на творческое долголетие. Ведущие при этом заметили, что артист «абсолютно не умеет стареть». И в свои 53 года выглядит намного моложе.

Сам певец утверждает, что это стало возможным благодаря здоровому образу жизни. Маликов также признался, что в юности он соперничал с Владимиром Пресняковым.

По словам артиста, его коллега был «отважный, отчаянный и хулиганистый». А Маликов, наоборот, - отличался спокойным и тихим характером. Певец рассказал, что Пресняков его называл «интеллигентишка».