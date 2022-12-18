Актер Игорь Петренко был осужден на 2 с половиной года за соучастие в убийстве

В четырнадцать лет он со своими товарищами попал в центр конфликта, который завершился дракой и гибелью человека.

45-летний Игорь Петренко расказал о своем темном прошлом. Как выяснилось, будущий актер в подростковом возрасте был замешан в истории с убийством, сообщает Рrozvezd.

Он и его товарищи попали в центр конфликта, который завершился дракой и убийством человека.

Петренко тогда было 14 лет, его друга посадили за убийство, а Игоря привлекли как соучастника.

Будущей звезде дали 2 с половиной года лишения свободы, после чего все думали, что его жизнь навсегда сломана.

Однако парень не сдался. Выйдя на свободу, он поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, устроился в театр и попал в кино. Сегодня Петренко женат на Кристине Бродской, воспитывает троих дочерей.