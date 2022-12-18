В Беларуси с 1 января повысятся зарплаты педагогических работников
В Минобразования Беларуси сообщили о повышении зарплат педагогических работников с 1 января 2023 года.
18 декабря пресс-служба Министерства образования Республики Беларусь сообщило о повышении заработной платы для педагогических работников с 1 января 2023 года, в частности, для учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения зарплата увеличится на 6% от оклада, для профессорско-преподавательского состава на 15% от оклада.
Помимо прочего, зарплаты методистов и руководителей структурных подразделений, обособленных подразделений, которые занимаются научно-методическим обеспечением образования, на республиканском уровне повысится на 30% от оклада, на областном и районном уровне зарплата этой категории педработников вырастет на 20% от оклада.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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