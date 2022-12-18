Датский телеведущий сравнил с обезьянами футболистов из Марокко

Кристиан Хёг сделал это в прямом эфире во время празднованиями марокканцами своей победы на ЧМ по футболу.

Неприятный инцидент был допущен ведущим 12 декабря на датском канале 2 News.

Освещая текущие события в программе NEWS & Co Кристиан Хёг отпустил неприятный комментарий в отношении сборной Марокко по футболу.

Он достал фото семейства обезьян и продемонстрировал ее в прямом эфире, пытаясь перевести тему с победы марокканских футболистов на другую.

В итоге телеканал 2 News принес свои извинения футболистам и зрителям за произошедший инцидент.

Впрочем, эта неприятнейшая ситуация никак не умаляет триумфальных побед футбольной сборной Марокко на Чемпионате мира по футболу-22.