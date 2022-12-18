Ученые разработали терапию, позволяющую ходить полностью парализованным людям
2022-12-18 17:27
Спустя пять месяцев лечения полностью обездвиженные пациенты начинали передвигаться при помощи ходунков.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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