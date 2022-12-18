Ученые разработали терапию, позволяющую ходить полностью парализованным людям

В чем признался перед смертью Николай Бурденко, участвовавший в расследовании Катынского дела

В темной истории с Катынским захоронением польских граждан до сих пор много неясностей. Немцы обвиняли в массовых убийствах НКВД. Советские власти предъявляли обвинения гитлеровцам. Не последнюю роль в деле сыграл Н. Бурденко.

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