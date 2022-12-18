Ученые разработали терапию, позволяющую ходить полностью парализованным людям

APS
2022-12-18 17:27

Спустя пять месяцев лечения полностью обездвиженные пациенты начинали передвигаться при помощи ходунков.

Опубликовано: Наталья Павлова







Новости СМИ2