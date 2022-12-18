Индиец разволновался на просмотре «Аватара-2» и умер в кинозале

У зрителя случился сердечный приступ, его брат вызвал скорую, но медики уже не могли ничем помочь.

Печальный случай произошел в городе Педдапурам во время показа ленты Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды». Как сообщает КП со ссылкой на India Today, мужчина по имени Лакшмиредди Срину умер в кинозале от сердечного приступа.

Смотревший вместе с ним картину младший брат срочно вызвал врачей, которые констатировали смерть.

Как выяснилось, погибший страдал от гипертонии. Он очень сильно переживал из-за того, что происходит на экране, что и спровоцировало трагедию. Осмотревший тело доктор так и сказал: «Причина смерти - в перевозбуждении».

Официально диагноз звучит как «внезапная сердечная смерть». Индийский кардиолог Санджив Гера заявил, что это не редкость.

«В случае с этим мужчиной причиной стал, вероятно, сердечный приступ на фоне желудочковой тахикардии/фибрилляции. Мог иметь место разрыв атеросклеротической бляшки либо аритмия на фоне чрезмерного волнения».

В связи с этим случаем вспомнили, что в 2010-м году, когда вышел первый «Аватар», уже случалось подобное: на Тайване 42-летний мужчина также умер от сердечного приступа во время просмотра картины.