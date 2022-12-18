Кто виноват в том, что горбуша после разморозки превращается в рыхлую кашу

Каждый, кто покупал горбушу, хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда размороженная рыба превращается в «рыхлое мясо».

Горбуша очень популярная разновидность лососёвых в силу своей доступности в плане цены. Мороженую горбушу можно купить в большинстве продуктовых магазинов. Но есть одна большая проблема. После разморозки ее мясо порой превращается в рыхлую субстанцию, напоминающую не то кашу, не то паштет. Это бывает по одной из трех причин.

1. Вина продавца или перевозчика.

Подобное случается из-за того, что до покупки рыбу уже несколько раз размораживали и замораживали. Каждая разморозка наносит вред качеству мяса. На съедобность это не влияет, но вкусовые качества от такого отношения стремительно ухудшаются. Иногда рыба размораживается и замораживается по несколько раз непреднамеренно. Например, в случае неправильной работы холодильной камеры.

2. Изначально плохая рыба.

В рыболовстве есть такое понятие, как «нерестовые изменения». Речь идет о разного рода отклонениях в организме рыбы, пришедшей на нерест. В некоторых странах ловля нерестящейся рыбы под запретом. Часто даже при правильном хранении рыхлое мясо появляется именно у такой горбуши. Кстати, на упаковках или консервах, содержащих нерестовую горбушу, должна быть соответствующая пометка от производителя.

3. Вина покупателя.

Нельзя просто так взять и разморозить горбушу. Делать это следует аккуратно и без спешки. Лучше всего после покупки положить рыбу в холодильник, чтобы она оттаивала постепенно. Выждите хотя бы одну ночь и только затем переносите горбушу в помещение с комнатной температурой.