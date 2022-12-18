На острове Капити в 8 километрах от Северного острова Новой Зеландии запретили заводить новых котов
Власти Новой Зеландии надеются на то, что к 2050 году они полностью очистят страну от домашних котов.
Пока разрешено держать котов, которые уже находятся в домах и семьях. Покупать новых и завозить их на остров нельзя. Аналогичная мера вскоре должна распространиться и на другие области Новой Зеландии.
Коты будут вне закона. Попытка провести кота на острова будет заканчиваться его конфискацией и немалым штрафом. Таким образом Новая Зеландия может стать первой страной в мире, где нет котов.
Что же толкает власти Новой Зеландии на такую жестокость в отношении милых котиков? Все очень просто. Бродячие коты, которые неизбежно появляются там, где есть домашние коты и, чтобы выжить, уничтожают местную флору и фауну.
Бродячие коты в Новой Зеландии — хищники, которые почти не имеют местных конкурентов. 63 вида диких животных в Новой Зеландии уже полностью уничтожено котами.
С чиновниками спорят местные жители, справедливо указывающие на то, что главная причина вымирания местных видов связана отнюдь не с котами, а с постоянно ухудшающейся в регионе экологией.
В первую очередь с тем, что грунтовые воды в Новой Зеландии продолжают загрязняться местными агропроизводствами. Но расплачиваться за хозяйственную деятельность людей как всегда приходится другим. В этом случае — котам.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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