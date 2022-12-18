Путин: Россия сделает мир более справедливым своими поступками

Президент РФ Владимир Путин выразил свою уверенность в том, что Россия сможет сделать мир более справедливым своими поступками.

18 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего обращения к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи в Москве заявил, что в настоящее время большие перемены, которые ведут к лучшему, происходят не только в России, но и во всём мире.

Путин выразил свою уверенность в том, что «своими делами, поступками, решительностью» Россия сможет «сделать мир более справедливым», где все народы равны, а каждый человек, вне зависимости от социального класса, имеет право на уважение и необходимые для реализации возможности.