Диетолог рассказала о полезных свойствах заливной рыбы

Заливная рыба обладает целым рядом полезных свойств, в частности помогает максимально усвоить коллаген, рассказала врач-диетолог, косметолог Марият Мухина.

Полезные качества заливной рыбы можно перечислять долго. Рыба сама по себе является одним из самых ценных продуктов питания, поэтому ее наличие в рационе человека обязательно.

«Рыба, как правило благородных сортов, как основной компонент заливного, имеет полное право присутствовать в блюде нарезанной на крупные кусочки вместе с кожей. Количество витамина А увеличивается дополнительным украшением в виде моркови, нарезанной дольками. Также блюдо содержит витамин С, который необходим для усвоения коллагена: его содержат дольки лимона», — рассказала Мухина.

Заливная рыба содержит витамины А, В, С, D, РР, кальций, йод, магний, фосфор, марганец, калий, бром и железо. Кроме того, блюдо богато омега-3 и жирными кислотами, которые улучшают работу нейронов и липидный обмен, активируют когнитивные функции головного мозга.

Мухина считает, что заливное может стать «новогодним детоксом», особенно если добавить петрушку. Важно для организма и наличие коллагена, который содержится между клетками любой ткани, — именно из него состоит корсет организма.

«В организме коллаген желатина из заливного подвергается гидролизу и распаду на аминокислоты: лизин, глицин, пролин, оксипролин и другие, из которых организм будет синтезировать собственный коллаген. Многие налегают на заливное, чтобы восполнить коллаген, забывая о том, что это всего лишь материал для синтеза собственного коллагена», — добавила Мухина.

Больше всего коллагена в глубоководных рыбах, таких как треска или пикша, а количество белка в них может достигать 80%. При этом не стоит забывать, что заливное лишь закуска и помнить про горячие блюда.