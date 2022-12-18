Роман Роживанов, врач-андролог, рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить мужскую потенцию
Специалист объяснил, как мужчина может укрепить и сохранить потенцию на долгие годы. Полезные советы касаются физической активности, питания, обследований у врача.
Нормальный уровень тестостерона зависит от качества потребляемых продуктов, уровня физической нагрузки и собственного ответственного отношения к здоровью.
Каждый мужчина должен регулярно проходить профилактические обследования и проводить специальные анализы.
Потенция будет на высоте, если мужчина избегает стрессовых ситуаций, придерживается здорового режима сна, хорошо питается и не забывает про спорт.
По мнению специалиста, не стоит верить в препараты, которые якобы помогут вернуть мужскую силу в 60 лет (как у 25-летнего).
Р. Роживанов:
"Таких продуктов не существует, это миф. Важно следить за своим питанием в целом, оно должно быть сбалансированным. Люди часто обращаются к недостоверным источникам и начинают заниматься самолечением"
Дефицит мужского гормона нужно выявлять своевременно. Симптомов мужчина может не почувствовать, помочь обнаружить проблему способен только анализ:
"Чаще всего встречается снижение половой активности и влечения, однако нельзя сказать точно, что всегда проблема именно в недостатке тестостерона. Любое неблагополучие в организме у мужчины может быть связано с дефицитом этого гормона"
Проверить уровень тестостерона может каждый мужчина, для этого надо лишь стать кровь для анализа, зато потом можно спать спокойно и быть уверенным в своем здоровье и мужской силе.
Опубликовано: Храмова Оксана