Друзья Павла Прилучного привезли в его загородный дом дрессированную тигрицу

Актеру и его семье решили сделать необычный подарок. Хищную красавицу зовут Шаня.

Необычным подарком от друзей Прилучный поделился в своих соцсетях.

Он вместе с женой Зепюр Брутян и детьми от первого брака - Мией и Тимофеем - приехал на выходные в свой загородный дом.

И тут семейство поджидал неожиданный сюрприз! Друзья решили удивить Павла, и это удалось им на славу.

Они привезли ему огромную полосатую тигрицу. Несмотря на грозный вид, хищница по имени Шаня оказалась весьма воспитанной.

Всему семейству удалось сфотографироваться вместе с ней, хотя дрессировщик перед этим не смешно пошутил, сказав, что подумает, кого из членов семьи первым скормить своей воспитаннице.