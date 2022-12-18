Друзья Павла Прилучного привезли в его загородный дом дрессированную тигрицу
2022-12-18 19:51
Актеру и его семье решили сделать необычный подарок. Хищную красавицу зовут Шаня.
Необычным подарком от друзей Прилучный поделился в своих соцсетях.
Он вместе с женой Зепюр Брутян и детьми от первого брака - Мией и Тимофеем - приехал на выходные в свой загородный дом.
И тут семейство поджидал неожиданный сюрприз! Друзья решили удивить Павла, и это удалось им на славу.
Они привезли ему огромную полосатую тигрицу. Несмотря на грозный вид, хищница по имени Шаня оказалась весьма воспитанной.
Всему семейству удалось сфотографироваться вместе с ней, хотя дрессировщик перед этим не смешно пошутил, сказав, что подумает, кого из членов семьи первым скормить своей воспитаннице.
Опубликовано: Наталья Павлова