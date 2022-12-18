Посольство РФ в ЦАР: состояние директора «Русского дома» Сытого стабильно тяжелое
2022-12-18 19:52
Посольство РФ в ЦАР сообщило, что состояние пострадавшего в результате теракта директора «Русского дома» Дмитрия Сытого стабильно тяжелое.
18 декабря пресс-служба посольства Российской Федерации в Центральноафриканской республике рассказало о состоянии директора «Русского дома» Дмитрия Сытого, который был госпитализирован в Банги после покушения.
В российской дипмиссии заявили, что состояние Сытого остается стабильно тяжелым, врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего при теракте, однако ему понадобится срочная эвакуация в Россию для восстановления здоровья.
Опубликовано: Диана Мудреченко