Дочь Владимира Политова из группы «На-На» находится под ИВЛ

СМИ сообщили, что 22-летняя дочь легендарного солиста попала в больницу, ее состояние внезапно ухудшилось.

Дочь Владимира Политова доставили в реанимацию буквально пару часов назад, сообщает СтарХит.

Девушка Алена находится в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ. Что с ней случилось, не сообщается.

Ранее 52-летний певиц рассказывал, что он сам переносил тяжелые операции.

«У меня все вырезано! В тазобедренном суставе - все из металла. В свое время поменял всю ходовую», — делился музыкант в интервью Марку Андерсону в подкасте «Ниче святого» для «Сберзвук».

По некоторым сведениям, после развода родителей Алена с матерью уехала в Европу, училась в Германии. Через какое-то время вернулась в Россию, отец подарил дочери хорошую квартиру в Москве.