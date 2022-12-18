Мбаппе забил два гола подряд в ворота Аргентины, сравняв счёт в финале ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции забил два гола подряд в ворота команды Аргентины, сравняв счёт в финале ЧМ-2022 в Катаре.

18 декабря национальная сборная Франция сравняла счёт в финальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре против команды Аргентины, который проходит на стадионе «Лусаил».

На 80-й минуте матча 23-летний французский нападающий Килиан Мбаппе забросил мяч в ворота аргентинца Эмилиано Мартинеса, после чего забил второй подряд гол, сравняли счёт в финальной игре ЧМ-2022.

Таким образом, основное время финала заканчивается в ничью со счётом 2:2, впереди болельщиков ждут экстра-таймы встречи Аргентины и Франции.