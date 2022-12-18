В Швейцарии со дна Боденского озера украли 230 литров элитного джина

Со дна Боденского озера в Швейцарии злоумышленники украли стальной шар с 230 литрами элитного джина.

В Швейцарии на границе с Австрией и Германией со дна Боденского озера злоумышленники похитили стальной шал с 230 лирами элитного джина, сообщил интернет-портал iamexpat.

Со слов производителя напитка, он поместил его на 100 дней на дно озера для настаивания. Джин залили в стальной 800-килограмовый шар, закрепленному за бетонный блок.

Когда хозяин прибыл для извлечения джина, выяснилось, что он исчез. Поиски с подключением дайверов и водной полиции результата не дали.