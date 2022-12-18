Кинологи определили самую популярную у жителей России породу собак: в лидеры прорываются корги

Вельш-корги - любимцы британской королевы Елизаветы Второй. В течение трех лет эти собаки в рейтинге самых популярных собак России поднялись с десятого места на третье.

Первенство в тройке лидеров принадлежит шпицам и чихуахуа. Список популярных пород был озвучен Российской кинологической федерацией.

О том, по каким принципам формировался этот перечень, сведений не предоставляется.

Первое место занимает немецкий шпиц и удерживает его уже седьмой год подряд. На втором месте чихуахуа.

На третьем ранее был йоркширский терьер, которого можно почти повсеместно встретить на городских улицах.

Это очень популярный вид мелких собачек, удобная порода для жителей мегаполисов. Но теперь йоркширские терьеры спустились на пятую строчку рейтинга.

Третье место уверенно заняли корги. Четвертое место досталось немецким овчаркам.

Шестой в очереди претендентов в лидеры - лабрадор-ретривер. Далее следуют среднеазиатская овчарка, джек-рассел, французский бульдог. Пудель оказался на десятом месте.

В десятку лучших он попал в прошлом году. Что касается хаски, они уже два года не входят в число топовых собак России.

Возможно, скоро этот список пополнится еще одной породой, набирающей популярность: высокий шанс попасть в десятку есть у бигли.