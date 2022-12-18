В Винницкой области объявлена воздушная тревога, работает система ПВО

В Винницкой области центральной части Украины звучит сирена воздушной тревоги и работает система ПВО.

В воскресенье поздно вечером, 18 декабря 2022 года, местные Telegram-каналы сообщают о том, что в небе над Винницкой областью работает система противовоздушной обороны.

Согласно данным интернет-ресурса оповещения «Карта воздушных тревог» в Винницкой области звучит сирена потенциальной угрозы «прилётов» со стороны ВС РФ с 19:56, однако официальной информации о работе ПВО в регионе нет.